Da Aprilia All Stars 200mila euro a protezione civile E. Romagna

(ANSA) - ROMA, 27 MAG - Il popolo dei fans di Aprilia ha risposto alla grande alla chiamata in favore dell'Emilia Romagna, terra dei motori, nel cuore di ogni appassionato. In oltre quindicimila hanno invaso il paddock del Misano World Circuit, in occasione di Aprilia All Stars, evento di amore per il motociclismo e di solidarietà, per portare un aiuto concreto alle comunità colpite dalla alluvione. Il clima di festa dei motori di Aprilia All Stars si è sposato perfettamente con la gara di solidarietà, grazie anche alla presenza della Marina Militare e dei suo affascinanti elicotteri che sono protagonisti nell'opera di soccorso all'Emilia Romagna. Le migliaia di appassionati sono state accolte dallo spettacolo delle MotoGP in pista coi piloti Aprilia Aleix Espargaró, Maverick Viñales, Lorenzo Savadori, Miguel Oliveira e Raul Fernandez. E con loro vere leggende come Max Biaggi e Loris Capirossi e Alex Gramigni, Campioni Mondiali con Aprilia. L'animazione di radio DeeJay e M2O ha inondato il paddock di musica ed eventi.

Il Gruppo Piaggio e Aprilia hanno donato un contributo di 10 euro per ogni appassionato intervenuto a Misano e a questo si è sommato il ricavato dalle molte iniziative di raccolta fondi che hanno coinvolto piloti e pubblico in una vera gara di solidarietà, che ha portato alla cifra finale di 200mila euro che andranno alla Protezione Civile dell'Emilia Romagna. I piloti Aprilia hanno destinato ad aste benefiche loro oggetti da gara come i caschi, tute, stivali. Veri e rari cimeli, estremamente ambiti dagli appassionati di motorsport, che hanno contribuito alla raccolta, con le loro offerte e i loro acquisti, anche della richiestissima t-shirt ufficiale dell'evento. La straordinaria giornata di solidarietà si è accompagnata al tradizionale spettacolo in pista. Sul tracciato del MWC si sono alternate le esibizioni delle RS-GP, guidate dai piloti Aprilia MotoGP, delle superbike RSV4 fino alle leggendarie 250 2T. Come sempre le quarto di litro, che hanno portato al palmares di Aprilia 18 titoli mondiali e 143 vittorie nei GP, sono state tra le moto più ambite dai piloti. Il momento clou per gli sportivi appassionati di Motomondiale è stata l'esibizione in pista delle RS-GP 2023, la MotoGP di Aprilia.

