Moto: test Portimao, Bagnaia su Ducati centra record della pista

Dopo il primo giorno di test chiuso davanti a tutti, Francesco Bagnaia e la sua Ducati continuano ad essere protagonisti anche nel day2 di prove a Portimao in Portogallo in vista del via del Mondiale della MotoGp sullo stesso circuito il 26 marzo. Il campione del mondo durante la simulazione di Sprint Race ferma il cronometro sull'1:38.154 schizzando in testa alla classifica dei tempi firmando il nuovo record della pista.

Assente Fabio Di Giannantonio, dichiarato "unfit" dopo un trauma cranico in seguito a una caduta di ieri e precauzionalmente a riposo.