F1: a Las Vegas vince Verstappen, seconda la Ferrari di Leclerc

Max Verstappen ha vinto il Gran Premio di Formula 1 di Las Vegas. Il campione del mondo della Red Bull ha preceduto la Ferrari di Charles Leclerc che all'ultima curva si è conquistato la seconda posizione ai danni dell'altra Red Bull di Sergio Perez, terza la traguardo.



Quarta posizione nel Gran Premio di Formula 1 di Las Vegas per la Alpine di Ocon davanti alla Aston Martin di Stroll ed alla Ferrari di Sainz. Settima la Mercedes di Hamilton che ha preceduto il compagno di squadra Russell e e la Aston Martin di Alonso. Chiude la top ten la McLaren di Piastri.



Verstappen, è stata dura, ma gara divertente

"E' stata difficile, ho cercato di frenare in partenza ma credo abbastanza tardi. Sono andato un po' largo e sono stato penalizzato. Questo ci è costato perché ho dovuto fare parecchi sorpassi con la safety car alla fine". Così il campione del mondo della Red Bull dopo aver vinto il Gran Premio di Formula 1 di Las Vegas. "Già a quel punto - continua il campione del mondo - avevamo perso parecchio in gara, ma sono comunque riuscito a spingere fino alla fine per poter entrare in battaglia con i primi due piloti, ma qui il DRS è molto potente. Anche quando prendi la testa chi ti sta dietro riesce a recuperare, e questo crea belle battaglie ed è stato molto divertente. Non c'è stato alcun danno nel contatto con Russell, salvo un piccolo danno con un po' di sottosterzo, ma per fortuna non ci ha impedito di vincere la gara. E' stato molto divertente anche per il basso degrado che ha consentito di spingere, ed è stato molto positivo. Qui c'è un pubblico fantastico e spero si siano divertiti. Per noi è stato così e sono entusiasta di poter tornare qui l'anno prossimo per poter fare qualcosa di simile".

Leclerc, 'Dispiace non aver vinto, ma che divertimento'

"Che gara. Onestamente mi sono divertito tantissimo, anche se sono dispiaciuto di aver concluso solo al 2° posto, ma alla fine era la miglior posizione possibile". Parola di Charles Leclerc dopo il Gran Premio di Formula 1 di Las Vegas, che lo ha visto conquistare il secondo posto nelle curve ai danni della Red Bull di Perez.

"In partenza - spiega il pilota monegasco della Ferrari - è stato complicato perché credo che Max (Verstappen, ndr) abbia

perso grip all'interno e mi ha buttato all'esterno. Avevamo però il passo e lo abbiamo superato, ed eravamo molto forti nel

complesso. E' stata un'ottima gara e abbiamo avuto sfortuna con la safety car. Non siamo rientrati e non sapevo neanche cosa

avevano fatto gli altri, quindi ho mantenuto la posizione in pista ma è stato difficile con le gomme più vecchie".

"Il 2° posto - afferma Leclerc - però l'ho ottenuto dopo tante battaglie, e mi è piaciuto. Mi sono davvero divertito. Il weekend non è partito nel modo migliore, ma sono felicissimo che sia finito così. E' uno sport incredibile e non penso che ci potesse essere gara migliore per la prima volta qui a Las Vegas. L'energia che si respira in città è incredibile e sono davvero contentissimo della gara di oggi, e mi sono divertito. Mi dispiace per il 2° posto ma ho dato tutto, e credo che tutti si siano divertiti tantissimo. A me è piaciuta molto e spero che ci possano essere altre gare come questa perché è stata molto divertente".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA