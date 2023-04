Alpha Tauri annuncia Mekies come team principal da fine 2023

(ANSA) - ROMA, 26 APR - L'AlphaTauri ha annunciato che Laurent Mekies, attuale direttore sportivo della Ferrari, si unirà alla scuderia come nuovo team principal al posto di Franz Tost, che lascerà l'incarico alla fine della stagione 2023. La riorganizzazione del team di Faenza prevede anche, con la stessa tempistica, l'arrivo dell'ex dirigente della Fia Peter Bayer come amministratore delegato.

"Sono onorato di assumere il ruolo di Team Principal e di tornare nella squadra in cui ho trascorso gran parte della mia carriera iniziale - afferma Mekies in una dichiarazione sul sito ufficiale -. La scuderia AlphaTauri ha tutti gli ingredienti necessari per avere maggiore successo in futuro e in collaborazione con Peter non vedo l'ora di realizzare tutto questo", conclude il francese, rendendo anche omaggio a Tost "per l'ottimo lavoro che ha svolto in quasi due decenni alla guida del team di Faenza". Mekies era stato nel team faentino come ingegnere di pista e poi come ingegnere capo prima di passare alla Fia come direttore della sicurezza e vice direttore di gara per entrare poi in Ferrari, nel 2018. Tost era entrato a far parte della squadra sin dalla sua creazione nel 2005 e portò la Toro Rosso alla sua prima vittoria, in casa, al Gran Premio d'Italia 2008. Dopo il rebranding in scuderia AlphaTauri, ha ottenuto un'altra vittoria a Monza, nel 2020. L'anno prossimo avrà un ruolo di consulenza per la scuderia. (ANSA).