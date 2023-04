F1: Australia, Sainz "la Ferrari macchina davvero difficile"

(ANSA) - ROMA, 30 MAR - L'avvio di stagione in Formula 1 della Ferrari è stato più complicato del previsto, però "bisogna avere pazienza - ha detto Carlos Sainz prima del GP in Australia - ma abbiamo i mezzi per migliorare. La macchina è davvero difficile, dobbiamo trovare la via di mezzo tra prendere due decimi in qualifica e otto in gara". E sugli avversari della Red Bull: "Non ha un solo punto di forza... è tutta forte". (ANSA).