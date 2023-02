F1: test Bahrain, Zhou il più veloce nella 2/a giornata

(ANSA) - ROMA, 24 FEB - E' Zhou con la sua Alfa Romeo il più veloce nella seconda giornata dei test ufficiali di formula uno in corso sul circuito si Sakhir, in Bahrain. Secondo crono per il campione in carica Max Verstappen (Red Bull), terzo Fernando Alonso (Aston Martin), mentre le Ferrari hanno concluso la giornata con il sesto tempo di Carlos Sainz e l'ottavo di Charles Leclerc. (ANSA).