F1:test Bahrain;Verstappen davanti al mattino,poi Ferrari Sainz

(ANSA) - ROMA, 23 FEB - Primi giri veri in Bahrain per la Formula 1 2023 e stessi protagonisti dell'anno scorso. Nella mattinata della prima giornata di test ufficiali sulla pista di Sakhir, con i motori spenti per la pausa pranzo, a guidare è la Red Bull del campione del mondo Max Verstappen con il miglior tempo di 1:32.959 e 71 giri all'attivo. Dietro all'olandese sempre con gomme medie la Ferrari di Carlos Sainz staccata di quasi tre decimi ( +0.294) e la Williams di Alexander Albon ( +0.712 con gomme soft). Quarto tempo per la Alfa Romeo del cinese Zhou (+0.764) davanti alla Mercedes dio George Russell (+1.215 e 69 giri).

Nel pomeriggio in pista Charles Leclerc per la Ferrari e Lewis Hamilton per la Mercedes, mentre per la Red Bull continuerà a correre Verstappen. (ANSA).