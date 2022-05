F1:Monaco;Hamilton 'lottare per il titolo? Presto per dirlo'

(ANSA) - ROMA, 27 MAG - "Avevamo un ottimo passo domenica e non ce l'aspettavamo. Speravamo di essere più vicini alle Ferrari ma non mi aspettavo una rimonta così". Così Lewis Hamilton nella conferenza stampa di vigilia del Gp di Monaco di F1. "Lottare per il titolo? Presto per dirlo, però la macchina ha del potenziale e lo abbiamo dimostrato in Spagna" (ANSA).