F1: Gp Miami LIVE Ferrari Leclerc parte davanti, Verstappen passa Sainz

Partenza regolare nel primo Gran Premio di Formula 1 della storia a Miami. La Ferrari di Charles Leclerc che scattava dalla pole è partita in testa, mentre la Rossa di Carlos Sainz, sempre in prima fila , è stata sorpassata al via dalla Red Bull di Max Verstappen, seconda. Quarta l'altra Red Bull di Perez. Ottavo al semaforo verde Lewis Hamilton su Mercedes.