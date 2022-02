F1: l'accordo è ufficiale, Gp Austin si corre fino al 2026

(ANSA) - ROMA, 18 FEB - La Formula 1 continuerà ad avere un doppio appuntamento negli Stati Uniti d'America, almeno per qualche altro anno. A pochi mesi da quello che sarà uno storico primo Gp di Miami, i vertici del Circus hanno comunicato ufficialmente di aver trovato l'accordo con il circuito di Austin per un'estensione del contratto tra la pista texana e la F1 fino alla stagione 2026. Altre cinque annate nelle quali i piloti e i team dovranno affrontare gli spettacolari saliscendi del Circuito delle Americhe.

La prima volta di Austin nel programma iridato risale al 2012, quando si impose Lewis Hamilton, all'epoca ancora al volante della McLaren. Da quell'anno in poi la pista del Texas non ha mai mancato un appuntamento nel Mondiale, con la sola eccezione del 2020 a causa della pandemia. (ANSA).