A Salerno l'Atalanta batte la Salernitana 2-1 CRONACA e FOTO

Allo Stadio Arechi di Salerno l'Atalanta batte la Salernitana 2-1 LA CRONACA nell primo dei due posticipi del lunedì che chiudono la 35esima giornata. L'altro è Udinese-Napoli alle 20.45



GOL

Al 63' SALERNITANA-Atalanta 1-0 - La ribalta Koopmeiners! Gesto tecnico del centrocampista olandese che da almeno 20 metri di distanza la mette di potenza nell'angolino.

Al 57' Salernitana-ATALANTA 1-1 - Ci pensa Gianluca Scamacca. Cross in area preciso di Koopmeiners, sponda di Pasalic per l'attaccante che anticipa Pirola e trova la deviazione vincente.



Al 18' SALERNITANA-Atalanta 1-0 - Gol di Loum Tchaouna. Costruisce l'Atalanta ma segna la Salernitana. Sterza deciso e la mette nell'angolino dove Carnesecchi non può arrivare.

