Gp Qatar: Hamilton-Verstappen alla resa dei conti

(ANSA) - ROMA, 18 NOV - Solo una settimana fa Max Verstappen vedeva vicinissimo il primo titolo della carriera. In Brasile era lui il favorito, già prima della penalità in griglia per Lewis Hamilton. Con una rimonta che sa di impresa, però, il britannico ha accorciato le distanze in classifica e si è rilanciato nella corsa al Mondiale 2021 di F1.

Alla vigilia del Gp del Qatar di domenica, le chance di rimonta per il sette volte campione sono aumentate: i betting analyst di Snai vedono l'ottavo successo in carriera a 1,85, stessa quota del rivale Verstappen, che però al momento vanta il primo posto in classifica con un +14 punti, segno che nei prossimi appuntamenti è il pilota della Mercedes a essere favorito. A cominciare dal Gp in Qatar, quindi, dove il successo di Hamilton si gioca a 1,65. Segue a discreta distanza Verstappen, per cui una vittoria nella gara di Losail vale 2,75 la posta. Lontani gli altri: Valtteri Bottas, vincitore della 'Sprint' di una settimana fa, è offerto a 10, mentre si gioca a 15 un successo di Sergio Perez. Segue la Ferrari con Leclerc a 33 e Sainz a 50. (ANSA).