F1: Silverstone; vince Hamilton, seconda Ferrari Leclerc

La Mercedes di Lewis Hamilton ha vinto il Gran Premio di Formula 1 d'Inghilterra. Seconda la Ferrari di Charles Leclerc che ha preceduto l'altra Stella d'Argento di Valtteri Bottas. Quarta posizione nel Gran Premio di Formula 1 d'Inghilterra per la McLaren di Lando Norris che ha preceduto il compagno di squadra Daniel Ricciardo e la Ferrari di Carlos Sainz. Settima la Alpine di Fernando Alonso davanti alla Aston martin di Lance Stroll ed all'altra Alpine di Esteban Ocon. Chiude la top ten l'Alpha Tauri di Yuki Tsunoda, mentre è tredicesima l'Alfa Romeo di Antonio Giovinazzi.



"Non sono del tutto soddisfatto, ho dato tutto quello che avevo ma non è stato sufficiente". Nonostante l'ottimo secondo posto Charles Leclerc non nasconde il dispiacere per aver dovuto dire addio alla vittoria due soli giri dalla fine. "Non mi aspettavo - dice il pilota monegasco della Ferrari - di poter lottare per la vittoria. Nel complesso siamo stati più forti del solito. Sono molto orgoglioso della squadra, stiamo lavorando e dobbiamo continuare così".



Il pilota della Red Bull Max Verstappen, visitato al centro medico del circuito, è stato dichiarato in buone condizioni generali, anche se l'olandese lamenta un comprensibile stato di scombussolamento generale. Dai primi rilevamenti, il pilota avrebbe subito una forza d'impatto pari a 51 G. Per ulteriori e più approfonditi accertamenti compresa una Tac — informano alla Red Bull — Verstappen è stato portato poi in ospedale.



La partenza è stata spettacolare, con Max Verstappen e Lewis Hamilton ruota a ruota nelle prime curve. Una sfida che vede l'olandese della Red Bull avere la peggio per un contatto con la Mercedes del campione del mondo. L'olandese va fuori pista finendo violentemente sulle barriere, senza gravi conseguenze. Ne approfitta la Ferrari di Leclerc che va in testa. Subito entra la safety-car e poi la gara viene sospesa con la bandiera rossa.