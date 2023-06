Osimhen è il capocannoniere della serie A con 26 gol

(ANSA) - NAPOLI, 04 GIU - Con il gol su rigore per il Napoli contro la Sampdoria, Victor Osimhen chiude la stagione a quota 26 gol in campionato, diventando capocannoniere della serie A, davanti all'interista Lautaro Martinez a quota 21 gol.

L'attaccante nigeriano quest'anno, Champions League compresa, ha segnato in totale 31 reti ed è al quindicesimo posto nella classifica marcatori del Napoli di tutti i tempi a quota 59 gol in tre stagioni. L'ultimo capocannoniere di serie A con la maglia del Napoli era stato Gonzalo Higuain che nella stagione 2015/16 fece 36 gol. (ANSA).