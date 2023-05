Europa League: Siviglia già a Budapest, comincia esodo tifosi

(ANSA) - BUDAPEST, 30 MAG - Budapest comincia a colorarsi di giallorosso e biancorosso, in attesa della finale di Europa League tra Siviglia e Roma in programma domani alle 21 alla Puskas Arena. La formazione di Jose Luis Mendilibar è stata la prima ad arrivare in mattinata all'aeroporto internazionale della capitale ungherese, accolta dai tanti tifosi spagnoli già arrivati. Sbarcati allo scalo aeroportuale di Budapest con i primi voli anche diversi supporter giallorossi, mentre il grosso, oltre 20.000, è atteso per domani con ogni mezzo di trasporto.

La squadra di Mourinho, allenatasi a Trigoria questa mattina, è attesa nel primo pomeriggio a Budapest dove alle 17:45, nella salata stampa della Puskas Arena, si terrà la conferenza stampa pre-match del tecnico portoghese insieme al capitano giallorosso Lorenzo Pellegrini e al difensore Gianluca Mancini.

Dopo le parole di Mourinho ci saranno quelle del tecnico del Siviglia affiancato dall'ex Barcellona Ivan Rakitic e dalla bandiera della squadra andalusa Jesus Navas. (ANSA).