Calcio: Lega Pro, incasso di Cesena-Vicenza per l'Emilia Romagna

(ANSA) - ROMA, 29 MAG - In occasione di Cesena-Vicenza, gara di ritorno del secondo turno nazionale playoff in programma il 31 maggio, la Lega Pro ha deciso che la sua "quota gara", prevista da regolamento, sarà devoluta interamente in beneficenza alle popolazioni colpite dall'alluvione in Emilia Romagna.

I biglietti saranno disponibili attraverso Vivaticket, che a sua volta si è resa disponibile a una importante collaborazione, on line sul sito vivaticket.com, nei punti vendita del circuito Vivaticket e al Coordinamento Club Cesena. (ANSA).