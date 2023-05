Lukaku trascina l'Inter: 3-2 all'Atalanta e pass in Champions

(ANSA) - ROMA, 27 MAG - Missione compiuta per l'Inter che a San Siro batte per 3-2 l'Atalanta nell'anticipo della 37/ma giornata di serie A trascinata da Romelu Lukaku. I nerazzurri centrano la matematica qualificazione alla prossima Champions League, tornando anche al secondo posto in attesa delle altre partite. Ad aprire le marcarture è Lukaku dopo 39''. Raddoppio di Barella all'8'. Accorcia le distanze Pasalic al 36' per i bergamaschi; Lautaro all'87 allunga ancora ma Muriel al 92' segna il 3-2 definitivo. Niente impresa a Milano per gli uomini di Gasperini ma resta l'alto livello della prestazione e la soddisfazione di aver centrato comunque la qualificazione alle coppe in attesa di scoprire negli ultimi 90' di campionato se sarà Europa League o Conference League. (ANSA).