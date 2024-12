Serie A: in campo Cagliari-Atalanta 0-0 DIRETTA

In campo Cagliari-Atalanta 0-0 DIRETTA

La capolista Atalanta a Cagliari proverà a centrare la decima vittoria consecutiva, ma Davide Nicola vuole provare a fermarla. "Per noi è un grande stimolo - afferma l'allenatore del Cagliari - dovremo essere elettrizzati, vogliosi e convinti di giocarcela con le nostre armi".

Nicola chiede ai suoi di "essere molto rapidi e precisi per creare loro dei problemi. Servirà qualità in velocità quando si ha la palla e grande attenzione a difesa schierata come in transizione difensiva perché loro sanno farti male in molti modi".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA