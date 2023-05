Il Bayern licenzia il Ceo Kahn e il ds Salihamidzic

(ANSA) - MONACO DI BAVIERA, 27 MAG - Nel giorno della conquista (con un gol di Musiala all'89') del suo 11/o titolo consecutivo della Bundesliga ("il più pazzo di tutti", secondo Thomas Muller) e il 33/o della sua storia, il Bayern Monaco ha annunciato sui propri sociali il licenziamento del Ceo Oliver Kahn e del ds Hasan Salihamidzic. "Non fanno più parte del Consiglio del club - è scritto nella nota del club -. Kahn sarà rimpiazzato dal suo vice Jan-Christian Dreesen, mentre il successore di Salihamidzic deve ancora essere scelto".

Su Twitter, Kahn (che era a Colonia per la partita) ha replicato congratulandosi per la conquista del titolo che "avrei voluto celebrare insieme a voi, ma purtroppo non ho potuto farlo perché il club me lo ha proibito". Salihamidzic , assente perché ufficialmente influenzato, ha invece commentato dicendosi "fiero di aver lavorato sei anni per questo club. Avrei voluto continuare questo bellissimo viaggio, ma rispetto la decisione del consiglio". (ANSA).