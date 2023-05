Scudetto, il Napoli torna a casa. Una festa senza fine - LE FOTO

Il pullman del Calcio Napoli è arrivato al centro sportivo di Castel Volturno (Caserta), dove ad attenderlo sono presenti centinaia di tifosi del Napoli, che già da qualche ora intonano cori e inneggiano ai giocatori protagonisti della volata tricolore e a Maradona, con sfottò soprattutto a Juventus e Salernitana. Poco prima dell'arrivo del bus con i calciatori è giunto l'allenatore Spalletti a bordo di un pullmino, che riprendeva con un telefonino l'esultanza dei tifosi.



Luciano Spalletti e i suoi collaboratori hanno raggiunto poco fa sul bus del Napoli il centro sportivo di Castel Volturno, mentre la maggior parte dei giocatori - a quanto si è appreso - si è diretta a casa dall'aeroporto di Grazzanise, con taxi e minivan, per il pomeriggio di riposo concesso a tutti dall'allenatore. Ha lasciato da poco Castel Volturno il vice di Spalletti, Marco Domenichini: "Questo scudetto - ha detto ai cronisti - è il capolavoro di Luciano Spalletti. Abbiamo lavorato tanto per questo, ci abbiamo sempre creduto. E non ci fermiamo qui".



L'assemblea della Lega Serie A ha riservato un lungo applauso al Napoli per la conquista dello scudetto. "Tutta l'assemblea ha applaudito De Laurentiis e il suo Napoli che hanno vinto lo Scudetto", ha confermato l'ad del Monza Adriano Galliani all'uscita dalla riunione. "Se fa bene la vittoria di una squadra del sud? Assolutamente, perché allarga i confini del calcio italiano e fa bene in funzione dei diritti televisivi che si allarghi. L'ideale in uno sport è che vinca uno diverso tutti gli anni se vuoi incrementare i valori", ha aggiunto.