Calcio: morto l'ex procuratore della Figc Carlo Porceddu

(ANSA) - CAGLIARI, 02 APR - E' morto oggi a Cagliari, all'età di 85 anni, Carlo Porceddu, avvocato e politico che ha collaborato per 47 anni con la Figc prima nel ruolo di vice capo dell'Ufficio indagini, dal 1984 al 1990, poi come procuratore generale della Figc e dirigente della Nazionale Under 20. E' stato anche responsabile per la Sicurezza ai Mondiali di "Italia '90" a Cagliari. E di recente diventato "Dirigente Benemerito" della Federazione Italiana Giuoco Calcio per la sua "pluriennale attività profusa proficuamente ed incessantemente nei suoi incarichi dirigenziali in favore dell'organizzazione federale".

Tra gli altri riconoscimenti prestigiosi, Porceddu ha ricevuto la "Stella d'Oro al merito sportivo" e il titolo di "Cavaliere al merito della Repubblica".

Porceddu è stato anche vice sindaco di Cagliari ed assessore allo Sport nella Giunta allora guidata da Mariano Delogu.

Il Comitato Regionale Sardegna - si legge in una nota - si unisce al cordoglio per la scomparsa dell'avvocato Carlo Porceddu, persona stimata e profondamente impegnata nell'attività politica e sportiva.

"Ci lascia un dirigente sportivo di grande spessore - commenta il presidente del Comitato Regionale Sardegna Figc-Lnd e vice presidente nazionale Gianni Cadoni - che per tanti anni ha messo a disposizione della Federazione la sua professionalità. Oggi sarà ricordato con grande onore nel corso del Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti previsto a Peschiera del Garda". (ANSA).