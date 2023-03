Calcio: azzurri; Provedel non ce la fa, ecco Carnesecchi

(ANSA) - FIRENZE NOVA, 20 MAR - Sarà il portiere della Cremonese Marco Carsenecchi a sostituire il collega della Lazio Ivan Provedel bloccato dalla febbre. Questa la scelta decisa dal ct Roberto Mancini per le gare di qualificazioni europee contro Inghilterra e Malta. Carnesecchi era in ritiro con l'Under 21 a Roma e si aggregherà nel pomeriggio per l'allenamento a Coverciano. (ANSA).