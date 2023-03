Insulti razzisti sui social a calciatore, Daspo 3 anni a fan Gb

(ANSA) - ROMA, 14 MAR - Pugno duro in Inghilterra contro il razzismo online. Un uomo di 24 anni è stato bandito da tutti gli stadi di calcio del Regno Unito per tre anni in quanto ha rivolto insulti razzisti sui profili social di Ivan Toney, attaccante del Brentford di Premier League.

Antonio Neill, questo il nome dell'uomo, ha inviato messaggi razzisti sul account Instagram di Toney dopo che il giocatore ha segnato due gol contro il Brighton, durante una partita di Premier a ottobre. Il Daspo nei suoi confronti è pressoché totale: non potrà assistere a partite di Premier League, Coppe nazionali, Lega, National League e qualsiasi tipo di gara dell'Inghilterra.

Toney aveva presentato denuncia alla polizia che ha poi rintracciato il mittente a Blyth, nel nord del Paese. L'ordine è il primo ad essere stato emesso ai sensi di una nuova legge governativa dell'anno scorso. Il club ha espresso soddisfazione per la condanna ed invitato le piattaforme social a collaborare per isolare gli "haters".

L'attaccante è detentore di un curioso record: ha realizzato ben 22 rigori consecutivi senza sbagliare mai. Toney, però, è attualmente sotto inchiesta per aver violato il regolamento federale sulle scommesse tra il 2017 ed il 2021: dichiaratosi colpevole, rischia ora sei mesi di squalifica. (ANSA).