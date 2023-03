Champions: Potter, Chelsea vuole assolutamente i quarti

(ANSA) - ROMA, 06 MAR - "Sarà una grande partita, entusiasmante, una serata speciale a Stamford Bridge, davvero non vediamo l'ora. Abbiamo pensieri positivi, vogliamo imporci su un avversario di prim'ordine che sta vincendo sempre (in campionato 8 successi consecutivi ndr). Ma penso soltanto a quanto importante sia per la società e per noi raggiungere i quarti di finale, e quindi daremo il massimo". Così il tecnico del Chelsea Graham Potter alla vigilia del ritorno degli ottavi di Champions contro il Borussia Dortmund, che all'andata in Germania ha vinto per 1-0.

Ma Potter, visto il cammino non esaltante dei Blues in campionato e il peso di assenze come quella degli infortunati Kanté e Thiago Silva, non sente il peso della pressione? "Vista la posizione in cui siamo - risponde -, la pressione è sempre benvenuta. E' fantastico essere in corsa per entrare fra le prime otto d'Europa".

Joao Felix, acquisto invernale del Chelsea, può essere il protagonista della sfida di domani sera? "Siamo molto contenti di lui - sottolinea il manager dei londinesi -, le sue qualità sono evidenti e il fatto che sappia ricoprire diversi ruoli è un aspetto ottimo".

Alla domanda risponde anche il diretto interessato: "se faremo le cose nel modo giusto, vinceremo e passeremo il turno - dice Joao Felix -. Io sono qui per giocare, e per aiutare il club a vincere dei trofei". (ANSA).