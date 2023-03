Calcio: stagione finita per Neymar, sarà operato alla caviglia

(ANSA) - PARIGI, 06 MAR - Stagione finita per Neymar.

L'attaccante brasiliano del Psg "sarà operato nei prossimi giorni" alla caviglia destra a Doha e resterà lontano dai campi di gioco per un periodo stimato in "tre-quattro mesi", ha annunciato il club parigino. Neymar si era infortunato lo scorso 19 febbraio durante il match di Ligue 1 con il Lille, e "ha presentato negli ultimi anni diversi episodi di instabilità della caviglia destra" per cui "lo staff medico del Paris Saint-Germain ha consigliato un intervento di riparazione ai legamenti", al fine di "evitare un grave rischio di recidiva", ha precisato il Psg, che stima il periodo di indisponibilita' in "3-4 mesi". (ANSA).