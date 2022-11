Mondiali: Francia-Danimarca 2-1, campioni mondo agli ottavi

(ANSA) - ROMA, 26 NOV - Francia-Danimarca 2-1 (0-0) allo Stadio 974 di Doha in una partita della seconda giornata del gruppo D ai Mondiali in Qatar: La nazionale campione del mondo è la prima a qualificarsi agli ottavi di finale del torneo.

FRANCIA (4-2-3-1): Lloris; Kounde, Varane (30' st Konaté), Upamecano, T. Hernandez, Tchouaméni, Rabiot, Dembélé (30' st Coman), Griezmann (48' st Fofana), Mbappé, Giroud (18' st Thuram). (23 Aréola, 3 Disasi, 2 Pavard, 25 Camavinga, 15 Veretout, 6 Guendouzi, 12 Kolo Muani, 16 Mandanda, 17 Saliba).

Ct. Deschamps DANIMARCA (3-4-2-1): Schmeichel, Christensen, Nelsson, Andersen, Kristensen (47' st Bah), Hojbjerg, Eriksen, Maehle, Lindstrom (40' st Jensen), Damsgaard (29' st Dolberg), Cornelius (1' st Braithwaite). (11 Skov Olsen, 15 N›rgaard, 18 Wass, 22 R›nnow, 17 Stryger Larsen, 19 Wind, 16 Christensen, 24 Skov, 4 Kjaer, 20 Poulsen).

Ct. Hjulmand Arbitro: Szymon Marciniak Reti: 16' e 41' st Mbappe, 23' st Christensen Angoli: 6-4 per la Francia Recupero: 4' e 6'.

Ammoniti: Christensen, Cornelius e Kounde per gioco falloso Spettatori: 53.000. (ANSA).