Casini, ottimisti su stadi se Governo si impegna

(ANSA) - MILANO, 28 SET - "Il problema delle infrastrutture in Italia non riguarda solo gli stadi, ma tutte le grandi opere.

Secondo me si può riuscire se il governo si impegna mettendosi al tavolo, senza apportare risorse, ma tagliando i tempi. Siamo ottimisti". Lo ha detto il presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini, all'uscita dall'assemblea dei club.

"Le linee guida per i diritti tv sono state l'argomento principale della riunione - ha spiegato -. Adesso mancano soltanto alcuni aggiustamenti, poi spetterà alle autorità con cui ci sarà la necessaria interlocuzione. Per la prima volta il regime libero a livello internazionale, più altre modifiche a livello nazionale. L'ideale - ha concluso Casini -sarebbe anticipare e provare nel corso del 2023 a pubblicare il bando, però dipende anche dalle autorità". (ANSA).