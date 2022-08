Calcio:Radu nuovo errore,Cremonese 'si perde e si vince insieme'

(ANSA) - CREMONA, 16 AGO - Tante parate e poi l'errore decisivo proprio all'ultima azione che è costo un punto alla Cremonese a Firenze. Ionut Radu è senza pace, ma la Cremonese via social dà la carica al suo portiere. 'Ogni giocatore della Cremonese come tale fa parte di una famiglia, di una società, di un gruppo. Ogni applauso e ogni critica nei confronti di un singolo sono rivolti sempre a tutta la squadra. Perchè tale siamo, uniti sia in campo che fuori dal campo, nella gioia e soprattutto nelle difficoltà. L'abbiamo scritto dopo la gara: abbiamo perso da squadra, vinceremo da squadra'.

A chiudere il post la definizione della parola «empatia» tratta dal dizionario Treccani.

Il portiere, uscito dal Franchi con la maglia sopra la testa, è sparito dai social. Dopo l'errore decisivo con la maglia dell'Inter a Bologna, che ha spianato la strada al Milan per lo scudetto dello scorso anno, questa papera rischia di minare seriamente la tenuta psicologica nel rumeno. La società grigiorossa ha comunque voluto lanciargli un messaggio importante per ribadire la fiducia nei suoi confronti. (ANSA).