Germania: Bayern senza problemi, 2-0 al Wolfsburg

(ANSA) - ROMA, 14 AGO - Tutto facile per il Bayern Monaco in casa contro il Wolfsburg, che esce sconfitto dall'Allianz Arena per 2-0. Decidono i gol di Musiala (33' pt) e Mueller (43' pt).

I bavaresi di Julian Nagelsmann procedono a punteggio pieno in Bundesliga: due partite, 6 punti. Solo il Borussia Dortmund, vittorioso venerdì sera sul campo del Friburgo per 3-1, tiene il passo. Nell'altro match in programma oggi pareggio senza gol fra Magonza e Union Berlino. (ANSA).