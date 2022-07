Dybala visite finite, 'la Roma è una buona squadra'

(ANSA) - ROMA, 18 LUG - "E' andato tutto bene, sono molto contento. Se la Roma è una buona squadra? Sì". Così Paulo Dybala al termine delle visite mediche per la Roma che ha effettuato in una clinica privata di Albufeira, l'Hospital Particular do Algarve. Ora l'argentino si sta dirigendo nel resort dove si trova in ritiro il suo nuovo club. Qui dovrebbe incontrare José Mourinho e i nuovi compagni e poi firmare il contratto, mentre l'annuncio ufficiale del suo passaggio alla Roma è previsto in serata o domani. (ANSA).