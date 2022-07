Cagliari: divorzio con ultimo allenatore Agostini

(ANSA) - ROMA, 01 LUG - Ha guidato il Cagliari nelle ultime tre giornate dell'ultimo campionato senza riuscire a evitare la retrocessione in serie B e era nella panchina della Primavera nella semifinale scudetto con l'Inter. Ora però tra l'allenatore Alessandro Agostini e il club rossoblù è divorzio: ufficiale la risoluzione contrattuale tra il tecnico toscano e la società del presidente, Tommaso Giulini.

"Ora le strade si dividono- questa l'ultima parte del comunicato sul sito ufficiale-: il club ringrazia mister Agostini per il lavoro svolto, il contributo dato alla crescita e valorizzazione dei giovani e gli augura il meglio per il proseguo della sua carriera". (ANSA).