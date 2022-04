Conference League: Pellegrini,siamo ottimisti per il ritorno

(ANSA) - ROMA, 28 APR - "Ottimista per il ritorno? Siamo sempre ottimisti, sappiamo che sarà difficile ma la giocheremo a Roma a casa nostra con i nostri tifosi. Siamo contenti, usciamo da qui contenti e carichi per affrontare al meglio la prossima partita contro di loro". Così Lorenzo Pellegrini, autore del gol del vantaggio della Roma, ha parlato ai microfoni di Sky: "E' normale avere difficoltà contro una squadra così, giocare qui non era semplice e lo abbiamo fatto. Abbiamo fatto però solo una piccola parte, un piccolo mattone di quello che andrà fatto al ritorno ma siamo fiduciosi, abbiamo voglia di fare bene. Oggi col sacrificio secondo me abbiamo portato a casa un buon risultato".

Siete stati all'altezza dell'intensità di una squadra di Premier?. "E' una cosa che si dice, perché magari c'è un pizzico di verità perché in Premier sono molto bravi a mettere intensità e lasciano tanti spazi essendo meno attenti tatticamente.

Secondo me - spiega Pellegrini - anche il campionato italiano si sta livellando, sono tante le squadre con cui incontri tante difficoltà, questo vuol dire che il livello si sta alzando e dobbiamo esserne contenti". (ANSA).