Calcio: Juric, oggi il Torino ha fatto un passo indietro

(ANSA) - ROMA, 06 DIC - "Potevamo giocare meglio ed oggi abbiamo fatto un passo indietro rispetto ad altre prestazioni, dovuto alla stanchezza. C'è rammarico perché ci stava di vincere alla grande per le occasioni che abbiamo creato, ma anche per altre occasioni in cui abbiamo lasciato dei punti durante il campionato. Però negli ultimi 20 minuti questa sera ho visto una squadra che può crescere e fare bene". Così l'allenatore del Torino Ivan Juric ha commentato l'1-1 sul campo del Cagliari che ha concluso la 16/a giornata di Serie A. (ANSA).