Barcellona, Koeman: 'Non possiamo pretendere vittoria Champions'

"Con i giocatori al rientro dall'infortunio potremo competere, sì. Ma non possiamo pretendere di vincere la Champions quest'anno". Così Ronald Koeman alla vigilia della sfida del Barcellona contro la Dinamo Kiev. "Stiamo cercando - ha aggiunto il tecnico - di raggiungere il livello delle altre squadre, con i giovani, con i giocatori che tornano da infortunio. Siamo sulla strada giusta, ma ci sono ancora differenze".

I blaugrana arrivano da due sconfitte in altrettante partite contro Bayern Monaco e Benfica, entrambe per 3-0. "Stiamo giocando il nostro futuro in Champions League. Dopo aver perso due partite, dobbiamo vincere, non c'è altra soluzione. Dobbiamo vincere per mantenere le possibilità di qualificazione (agli ottavi)", ha aggiunto il tecnico durante una conferenza stampa pre-partita.