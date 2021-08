Sampdoria, vicino il centrocampista Florentino Luis

Molto attiva la Sampdoria in questo rush finale del mercato estivo: il ds Faggiano sta lavorando per portare a termine diverse operazioni. Molto vicino il centrocampista portoghese del Benfica Florentino Luis, classe 99 che nella passata stagione aveva indossato la maglia del Monaco. Si stanno limando alcuni dettagli ma l'accordo sarebbe quello del prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro. Intanto a Milano il direttore sportivo doriano ha avuto contatti con la Fiorentina per valutare il centrocampista Amrabat ma il giocatore marocchino ha diversi estimatori (