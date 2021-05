La giunta capitolina ha revocato la delibera per la realizzazione dello stadio della Roma a Tor di Valle. Ora è possibile per il Campidoglio valutare le proposte che arriveranno dalla società sportiva per andare avanti e costruire il nuovo stadio. Secondo quanto si apprende, la Giunta capitolina ha approvato un provvedimento per il ritiro e la revoca in autotutela. L'iter prevede che ora la delibera passi in Assemblea capitolina per l'approvazione definitiva.