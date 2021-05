La Juventus ufficializza Allegri: "Bentornato a casa, Max"

"Bentornato a casa, Max": la Juventus riabbraccia Allegri, annunciandone il ritorno sulla panchina bianconero, "che conosce molto bene", in "un club che ama e che lo ama, per iniziare oggi un nuovo viaggio insieme, verso nuovi traguardi". Il club, sul proprio sito, ricorda gli 11 trofei vinti insieme - tra cui 5 scudetti - e le due finali di Champions perse. "Il bello della storia è che non si ferma mai. E nel calcio questo significa un concetto che abbiamo radicato nel nostro DNA: la vittoria più bella è la prossima. Siamo pronti a ripartire con Allegri, a costruire insieme il nostro futuro. Ripartiamo insieme, ripartiamo con Max".