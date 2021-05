Serie A: Benevento-Crotone, Udinese-Sampdoria

Serie A: le partite delle ore 15 LA DIRETTA

Benevento-Crotone 0-0

Udinese-Sampdoria 0-0



Capitolo retrocessione: Benevento sempre più in bilico. La precondizione è battere il Crotone (che ha lasciato al Parma l'ultimo posto battendo il Verona) per continuare a sperare e giocarsi tutto nell'ultimo turno in casa del Toro.



Dietro l'angolo la sfida con l'Udinese ma la testa soprattutto al futuro con i rinnovi di contratto del tecnico Claudio Ranieri, del ds Carlo Osti e del responsabile dello scouting Riccardo Pecini. La prossima sarà la settimana decisiva e il presidente Massimo Ferrero è atteso a Genova intorno a mercoledì. C'è la necessità di fare in fretta e al momento ogni scenario è aperto: tutto può succedere anche perché in particolare per quanto riguarda Ranieri ci sarebbe accordo su ingaggio con forte riduzione rispetto allo stipendio attuale ma il tecnico vorrebbe almeno un biennale. Dunque fumata grigia all'orizzonte ma di certo in settimana si attende una risposta definitiva anche per iniziare a programmare la stagione ormai alle porte. Intanto oggi la trasferta a Udine per continuare una tradizione positiva: la Sampdoria ha vinto tutte le ultime quattro sfide di Serie A contro l'Udinese: contro nessuna squadra i blucerchiati hanno una striscia aperta di successi consecutivi più lunga nella competizione.