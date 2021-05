Zhang Jindong, scudetto Inter simbolo della nostra crescita

"Congratulazioni a tutti voi per aver vinto lo scudetto, un passo importante all'interno di una nuova era, un traguardo memorabile sulla strada per tornare di nuovo grandi". Lo dice "a tutta la famiglia dell'Inter" Zhang Jindong, in un messaggio dalla Cina che l'ANSA ha in anteprima.

Questo il testo integrale del messaggio inviato dalla Cina da Zhang Jindong all'Inter. "Congratulazioni a tutti voi per aver vinto lo Scudetto! Dopo 11 anni, con 4 giornate di anticipo l'Inter è ritornata al vertice della serie A, riportando la gloria al mondo nerazzurro. Questo è un passo importante all'interno di una nuova era, un traguardo memorabile sulla strada per tornare di nuovo grandi. Esprimo i miei complimenti e quelli di tutto il gruppo a tutta l'Inter per avere vinto il campionato e avere aggiunto questo scudetto ai trofei nerazzurri". "Il modo migliore per rendere onore alla storia è proprio quello di crearne continuamente nuove pagine - prosegue Zhang Jindong -. Ed è questo che è stato compiuto oggi, come nelle grandi e memorabili stagioni nel passato di questo Club. Tornando indietro con lo sguardo su tutta questa stagione, possiamo vedere come l'Inter abbia superato tante difficoltà e da queste abbia creato una cosa meravigliosa. E se ora la bandiera nerazzurra sventola di nuovo con orgoglio, tutto questo è merito della guida del Mister Conte e di ognuno dei giocatori a cui ha saputo far esprimere grande spirito combattivo e unità, dell'ottimo operato di tutto il gruppo dirigente, dell'impegno mai mancato da parte di tutti i dipendenti del club, del supporto e della passione dei nostri milioni di tifosi. Grazie a ogni singolo membro della grande famiglia nerazzurra". "Nei momenti di più grande difficoltà - prosegue il messaggio - il nostro coraggio si è rafforzato. Nonostante l'impatto della pandemia sulla salute di ciascuno e le ripercussioni sul mondo del calcio delle difficoltà economiche a livello globale, non ci siamo mai lasciati abbattere ma anzi ci siamo sentiti spronati a dare il massimo. Questo è lo spirito che contraddistingue l'Inter e che vogliamo sia di ispirazione per tutti coloro che si riconoscono nei nostri colori. Non possiamo sapere quali ostacoli ci riserva il futuro ma sappiamo qual è il valore dell'impegno e del duro lavoro, per questo non dobbiamo temere di incontrare sfide sul nostro cammino". "Il risultato ottenuto - la conclusione - è un simbolo della crescita che il club sta compiendo sotto tutti gli aspetti. Negli ultimi anni, grazie alla riorganizzazione della società a partire dalla sua governance, con l'area sportiva e la gestione finanziaria, l'Inter ha avviato un percorso di grande e rapido sviluppo. Sono cresciuti i risultati sportivi, l'influenza del brand nerazzurro, i ricavi commerciali e il valore del Club, giunti all'altezza delle nostre ambizioni e del nostro impegno. Abbiamo vinto lo scudetto con quattro giornate di anticipo, un traguardo meraviglioso. Ci aspettano ancora quattro partite che, ne sono sicuro, affronteremo all'altezza delle nostre prestazioni. Lo Scudetto non è la conclusione ma l'inizio del cammino dell'Inter. Spero che tutti continuino a sentire la fame di vittoria, a dare tutto per i colori Nerazzurri, a lottare per i nostri obiettivi. Congratulazioni ai Campioni d'Italia! Forza Inter". Firmato, "chairman, Jindong Zhang".