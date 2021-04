Società di scommesse, l'Uefa apre indagine su Ibrahimovic

"La Uefa ha nominato un ispettore Etico e Disciplinare per condurre un'indagine disciplinare su una potenziale violazione del Regolamento da parte di Zlatan Ibrahimović per aver un presunto interesse finanziario in una società di scommesse": lo rende noto la Uefa in un comunicato. "Ulteriori informazioni - si legge nella nota - su questo argomento saranno rese disponibili a tempo debito".