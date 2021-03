Azzurri: Chiellini, Caputo e Berardi tornano a casa

Il ct dell'Italia, Roberto Mancini, dovrà fare a meno di tre dei convocati, Domenico Berardi, Francesco Caputo e Giorgio Chiellini, per le due partite da disputare tra domenica e mercoledì, in Bulgaria e Lituania, valide per il girone di qualificazione al Mondiale 2022.

I tre giocatori sono indisponibili e domani mattina lasceranno il ritiro della Nazionale e non si aggregheranno al gruppo in partenza per Sofia, facendo ritorno ai club di appartenenza