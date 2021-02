Mondiale club: Bayern perde Muller, positivo a Covid

Dopo Jerome Boateng, rientrato in Germania a causa del presunto suicidio della sua ex compagna Kasia Lehnardt, a poche ore (calcio d'inizio alle 19) dalla finale del Mondiale per club contro il Tigres, il Bayern Monaco perde anche Thomas Muller. E' infatti risultato positivo al tampone del Covid 19 effettuato dopo che ieri un altro a cui era stato sottoposto aveva dato lo stesso esito. Così Muller è stato messo in isolamento in una camera del lussuoso albergo di Doha dove si trova il Bayern, e oggi non giocherà contro i messicani campioni della Concacaf che in semifinale hanno eliminato i brasiliani del Palmeiras.

Muller lunedì scorso aveva giocato la semifinale contro gli egiziani dell'Al Ahly, venendo sostituito nel secondo tempo da Choupo-Mouting, poi ieri, come tutti i suoi compagni, si era sottoposto a un nuovo 'giro' di test, risultando l'unico positivo nel gruppo dei campioni d'Europa.