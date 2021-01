Il Cagliari rinnova la fiducia a Di Francesco

Cagliari avanti con Di Francesco. Saranno probabilmente le prossime tre-quattro partite, Coppa Italia compresa, a decidere il destino dell'ex allenatore di Sassuolo, Roma e Sampdoria. Per il momento il tecnico rossoblù non sarebbe in discussione da parte della società, che anche ieri sera gli ha rinnovato la fiducia dopo la sconfitta in casa col Benevento.

Mercoledì grande delusione per una partita che ha confermato la crisi e ridotto a due le distanze dalla terzultima posizione. Classifica sempre più pericolosa. Ma evidentemente il Cagliari confida di avere già in casa i principali rinforzi per il riscatto: Godin e Nainggolan. Il primo dovrebbe recuperare per la gara di domenica con la Fiorentina al Franchi. Un elemento fondamentale per rimettere a posto una difesa che continua a ballare ogni volta che viene attaccata.

La possibilità di risalita passa attraverso un calendario terribile: domenica a Firenze, poi la Coppa Italia con l'Atalanta e, lunedì 18, la gara in casa con il Milan. La sfida delle sfide, però, sarà quella con il Genoa in Liguria il 24 gennaio, ultima di andata: scontro salvezza tra due scudettate alla ricerca dell'uscita dal tunnel.