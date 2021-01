Juve cerca Quagliarella, la Samp fissa il prezzo

Nessun passaggio a titolo gratuito, la Sampdoria vuole monetizzare la eventuale cessione dell'attaccante Fabio Quagliarella. Dunque se la Juventus vuole il bomber campano, come indicano alcune indiscrezioni, dovrà versare comunque un indennizzo alla società doriana: si parla di almeno un milione e mezzo di euro per il cartellino del giocatore che a fine gennaio compirà 38 anni. Quagliarella è molto legato alla Sampdoria, è già partito benissimo con 7 reti all'attivo e il suo desidero sarebbe di chiudere la carriera a Genova anche perché sono già ben avviati i contatti per il rinnovo del contratto.

Con la Juventus ci sarebbe la possibilità di andare a giocare in Champions e lottare per lo scudetto ma sicuramente il legame che unisce la Sampdoria a Quagliarella è fortissimo.

Intanto Albin Ekdal ha rinnovato il contratto col club ligure fino al 30 giugno 2022. Lo ha comunicato Martin Klette, agente del giocatore, in un'intervista al portale svedese Sport Berattande Som Berorr.