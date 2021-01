Genoa, Ballardini: 'Sul mercato abbiamo le idee chiare'

"Mercato? Ho parlato con la società e con il direttore sportivo, abbiamo le idee chiare su quali possono essere i giocatori o, anzi, meglio, i ruoli su cui intervenire per aiutare la nostra squadra. Posso solo dire che abbiamo le idee chiare". Così Davide Ballardini a Genoa Channel in merito al mercato appena cominciato.

E il direttore sportivo Francesco Marroccu, sempre attraverso i canali ufficiali della società, ha spiegato come si muoverà il club rossoblù in questa sessione.

"L'obiettivo assieme al tecnico è di ottimizzare la rosa numerosa. Cercheremo di fare acquisti mirati, non ci sarà un numero elevato di trasferimenti e gli acquisti che faremo dovranno colmare le lacune che individueremo con Ballardini".

Due al momento i temi caldi in casa Genoa: Schone e Vavro.

"A Schöne quando sono rientrato ho proposto di rientrare in corsa per una maglia ma le idee da parte del calciatore non erano le stesse e mi ha manifestato la volontà di proseguire la sua carriera con un altro club. Possiamo dire che Lasse è ufficialmente sul mercato". Diverso il discorso per il difensore Slovacco Vavro che dovrebbe arrivare dalla Lazio ed ha già effettuato le visite mediche.

"Quella per Vavro è una trattativa che è decollata qualche tempo fa, siamo in una fase interlocutoria. È un giocatore importante e con la Lazio stiamo cercando di trovare la soluzione migliore per entrambi".