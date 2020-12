Milan: Ibrahimovic si allena ma cautela sul rientro

Il rientro di Zlatan Ibrahimovic verrà gestito con l'obiettivo di evitare ogni rischio. E' questa la linea di staff tecnico e medico del Milan, alla luce dell'andamento della guarigione della lesione muscolare al bicipite femorale della coscia sinistra rimediata il 22 novembre, che ha costretto il trentanovenne attaccante a saltare le ultime sei partite.

Lo svedese in mattinata si è unito al gruppo, nel blando allenamento all'indomani del pareggio contro il Parma, ma non è escluso che alla fine si decida di evitargli anche la trasferta di mercoledì contro il Genoa: il dubbio verrà sciolto domani alla vigilia. E' recuperato Alexis Saelemaekers, indisponibile per influenza contro il Parma

Sembra meno grave di quanto si temeva l'infortunio del difensore del Milan Matteo Gabbia: secondo un primo esame, si è procurato uno stiramento del legamento collaterale del ginocchio sinistro. Nella giornata di domani è previsto un ulteriore consulto specialistico per valutare meglio la situazione e definire i tempi di recupero, comunque probabilmente non inferiori a un mese. Per l'altro rossonero che si è infortunato ieri sera durante la partita con il Parma, Ismael Bennacer, la diagnosi è di lesione del bicipite femorale destro: fra dieci giorni verranno nuovamente valutate le condizioni del centrocampista.