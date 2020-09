Premier: 3-0 al Fulham, Arsenal vince match apertura

(ANSA) - ROMA, 12 SET - L'Arsenal ha battuto 3-0 il Fulham nel match che ha aperto ufficialmente la stagione 2020/21 della Premier League. Il primo marcatore è stato Lacazette, in gol già al 9' del primo tempo, mentre nella ripresa hanno rimpinguato il bottino con Gabriel e Aubameyang.

Buon esordio e primi tre punti per i Gunners guidati in panchina da Mikel Arteta, che hanno chiuso all'ottavo posto la scorsa stagione ma vinto la finale di Community Shield ai rigori col Liverpool. (ANSA).