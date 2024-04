Tennis: Sinner in campo, al via match con Khachanov

Jannik Sinner è regolarmente in campo per affrontare il russo Karen Khachanov negli ottavi del Masters 1000 di Madrid. Il n.2 del mondo ieri aveva concluso il suo incontro con un problema all'anca che ne metteva in forse la prosecuzione del torneo; in mattinata un allenamento di verifica, poi l'intenzione di giocare. E ora l'ottavo di finale e' al via, Sinner e' entrato in campo dando inizio al riscaldamento dell'incontro contro il n.16 del tabellone di Madrid.

