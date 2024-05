Serie A: in campo alle 20.45 Bologna-Juventus 2-0 DIRETTA

In campo alle 20.45 Bologna-Juventus DIRETTA

Prima la Juventus e la festa Champions, poi il confronto con Thiago Motta per il futuro. Non solo e non tanto perché la Juventus è club che lo corteggia da tempo. Ma pure perché Saputo è di rientro in queste ore a Bologna dopo tre giorni trascorsi in Canada per motivi di lavoro e famiglia.

"Nei prossimi giorni parlerò con Saputo, decideremo insieme e comunicheremo insieme le nostre scelte, nel rispetto di tutti", ha fatto sapere Motta. Per evitare la possibilità di guastare le celebrazioni per il risultato raggiunto è probabile che le comunicazioni ufficiali giungeranno intorno a metà settimana e il motivo è presto detto: sarà festa allo stadio domani sera, dopo il triplice fischio (sarà l'ultima gara casalinga della stagione, che per il Bologna si chiuderà a Genova), con un lungo saluto della squadra rossoblù al suo pubblico, tra giochi di luci e musica.



Prima va in scena il match casalingo con la Juventus e non è un dettaglio: la Champions è raggiunta, ma c'è in palio un'ipoteca sul terzo posto, che significherebbero denari in più nelle casse della società e la ciliegina sulla torta. Perché il Bologna non batte la Juventus al Dall'Ara dal lontanissimo 1998 e nella città felsinea si spera che in una stagione storica un'ulteriore pagina di storia possa essere scritta, il tutto nonostante i rumors che riguardano Motta e la Juventus.

Il tutto seppur senza il lungodegente Ferguson e Zirkzee, vittima di una lesione muscolare al flessore della coscia sinistra a Napoli. Probabile l'impiego del danese Odgaard in attacco, con Ndoye e Saelemakers e supporto e con Freuler, Aebischer e uno tra Urbanski, Fabbian ed El Azzouzi in mediana, con Beukema e uno tra Lucumi e Calafiori al centro della difesa e Posch Kristiansen a protezione di Skorupski, favorito su Ravaglia.

