Fonseca, problema Roma è che accusa troppo peso sconfitte

"Qui le sconfitte sono molto pesanti, la squadra ha difficoltà a recuperare. Per me è importantissimo far capire che una sconfitta è solo una sconfitta. Non può influenzare il futuro, è un problema su cui stiamo lavorando, deve cambiare la mentalità". Così il tecnico della Roma, Paulo Fonseca, motiva le difficoltà dei giallorossi reduci da tre sconfitte consecutive in campionato e attesi domani sera all'Olimpico dall'impegno col Parma.

L'allenatore portoghese, che ha escluso di essere infastidito dalle notizie riguardanti il suo futuro sulla panchina, dovrà fare a meno dell'infortunato Smalling (escluse lesioni per il centrale inglese, possibile rientro tra una settimana col Verona) e inizialmente lascerà in panchina Zaniolo: "Non è ancora pronto per giocare dal primo minuto. Se Under e Kluivert devono dare di più? Tutta la squadra ha le capacità per fare meglio".